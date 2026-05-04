Kolaps u Liverpulu - SIti uručio titulu na tacni Arsenalu! VIDEO

Fudbaleri Mančester sitija neočekivano su remizirali u Liverpulu protiv Evertona (3:3) u meču 35. kola Premijer lige, čime su sami sebe udaljili od titule šampiona Engleske.

"Građani" su u ovaj meč ušli sa šest bodova manje od Arsenala, ali i dva meča zaostatka. Ipak, posle nerešenog ishoda situacija je jasnija – sve je u rukama "tobdžija" na tri meča do kraja. Gosti su od starta nametnuli ritam, a prvi su zapretili preko Rajana Šerkija i Antoana Semenja. Inicijativa se isplatila pred kraj prvog poluvremena, kada je Šerki asistirao Žeremiju Dokuu, koji je preciznim udarcem sa ivice kaznenog prostora savladao Džordana Pikforda. Everton