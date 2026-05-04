Ugašeno 9 mladih života - tri godine od masovnog ubistva kod Mladenovca; Blažićima maksimalne kazne FOTO

U Duboni, kod Mladenovca i Malom Orašju, kod Smederava, danas se obeležava treća godišnjica masovnog ubistva, kada je Uroš Blažić ubio devet i teško ranio 12 mladih, zbog čega je pravosnažno osuđen na kaznu zatvora od 20 godina.

U Malom Orašju počeo je, nakon polaganja venaca, program sećanja na žrtve masovnog ubistva. Vence su položili i potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović i predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević. Gradonačelnica Smedereva Jasmina Vojinović je u obraćanju okupljenima rekla da se ponekada čini da vreme ide dalje, ali da ono stoji. "Naviknemo se na tišinu, ali je ne prihvatimo. Ona ostane kao nešto