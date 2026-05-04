BBC vesti na srpskom

'Brod smrti': Šta je hantavirus potvrđen na kruzeru u Atlantskom okeanu

Iako retka, ova bolest nije neobična. Izazivaju je glodari.

BBC News pre 7 minuta
Kruzer MV Hondius je sada stacioniran kod luke Praja, glavnog grada Zelenortskih Ostrva

Troje ljudi je umrlo nakon što je na kruzeru koji plovi Atlantskim okeanom potvrđeno širenje hantavirusa, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO).

Jedan slučaj hantavirusa je potvrđen, a još pet sumnjivih slučajeva je pod istragom, navodi se.

SZO je za BBC rekla da su „detaljne istrage“ o sumnjivim slučajevima hantavirusa „u toku“.

Epidemija je prijavljena na kruzeru MV Hondius, koji je plovio od Argentine do Zelenortskih Ostrva.

Evo šta znamo o hantavirusu.

Šta je hantavirus?

Hantavirus prenose glodari, a ljudi se zaražavaju udisanjem čestica iz osušenog izmeta glodara.

Infekcije se obično dešavaju kada virus dospe u vazduh iz urina, izmeta ili pljuvačke glodara, ukazuje američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC).

Virus može da izazove dve teške bolesti.

Zabeležena su 864 slučaja hantavirusa u Americi između 1993. i 2022. godine, uglavnom u ruralnim delovima zapadnih saveznih država.

Ne postoji lek za infekciju hantavirusom.

Uglavnom se preporučuje terapija za ublažavanje simptoma.

Virus može da izazove dve teške bolesti.

Prva, Hantavirusni plućni sindrom (HPS), najčešće počinje umorom, groznicom i bolovima u mišićima, posle čega slede glavobolje, vrtoglavica, groznica i problemi sa stomakom.

Ako se razviju respiratorni simptomi, stopa smrtnosti je približno 38 odsto, prema podacima CDC-a.

Druga bolest, Hemoragična groznica sa bubrežnim sindromom (HFRS), teža je i prvenstveno pogađa bubrege.

Kasniji simptomi mogu da budu: nizak krvni pritisak, unutrašnje krvarenje i akutna bubrežna insuficijencija.

Koliko je slučajeva hantavirusa prijavljeno širom sveta?

Procenjuje se da se svake godine širom sveta, prvenstveno u Evropi i Aziji, registruje 150.000 slučajeva HSN, prema izveštaju Nacionalnog instituta za zdravlje.

Više od polovine slučajeva se obično javlja u Kini.

Najnoviji podaci iz SAD pokazuju da je od 1993. godine, kada je počeo nadzor nad hantavirusom, do 2023. godine u zemlji bilo 890 slučajeva.

Međutim, Seul virus, jedan od glavnih sojeva hantavirusa koji prenose norveški pacovi (poznati i kao smeđi pacov), nalazi se širom sveta.

Kako se leči?

Ne postoji specifičan tretman za infekcije hantavirusom.

Američki CDC preporučuje terapiju kiseonikom, mehaničku ventilaciju, antivirusne lekove, pa i dijalizu.

Pacijenti sa teškim simptomima obično se smeštaju na odeljenja intenzivne nege.

U teškim slučajevima, nekima će možda biti potrebna intubacija.

CDC preporučuje eliminisanje kontakta sa glodarima u domovima ili na radnim mestima kako bi se smanjila izloženost virusu.

Agencija preporučuje i zaptivanje ulaznih tačaka u podrumima ili potkrovljima kroz koje glodari mogu da uđu u kuće.

Nošenje zaštitne opreme se preporučuje prilikom čišćenja izmeta glodara kako bi se izbeglo udisanje kontaminiranog vazduha.

Da li je nedavno bilo slučajeva hantavirusa?

U februaru 2025. godine, Betsi Arakava, supruga oskarovca Džina Hekmana, preminula je od respiratorne bolesti povezane sa hantavirusom.

Medicinski istražitelji veruju da je Arakava zarazila HPS-om - najčešćim sojem u SAD - što je dovelo do njene smrti.

Gnezda i neki mrtvi glodari pronađeni su u pomoćnim zgradama njene kuće u kojoj je pronađeno telo.

Policijski zapisi pokazuju da je Arakava pretraživala internet tražeći informacije o simptomima gripa i kovida-19 u danima pre nego što je umrla.

(BBC News, 05.04.2026)

