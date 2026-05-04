Potres u Vaterpolo savezu Srbije: Iznenadna ostavka selektora

REUTERS/Ueslei Marcelino Posle Dejana Udovičića i Dejana Savića, i Uroš Stevanović je kao selektor vodio Srbiju do evropskog zlata

Nekoliko meseci pošto je vodio reprezentaciju Srbije do prve evropske krune posle 10 godina, Uroš Stevanović je iznenada podneo ostavku na mesto selektora.

U saopštenju prosleđenom medijima 4. maja pre podne, Stevanović je napisao da je ostavka nepoziva, a da je između ostalog posledica promena u Vaterpolo savezu Srbije (VSS).

Bivši golman reprezentacije Srbije Slobodan Soro preuzeo je rukovođenje Savezom i najavio je da više neće biti moguće da selektor u isto vreme vodi i klub pored državnog tima.

Čini se da je upravo to pogodilo Uroša Stevanovića koji je duže od decenije trener Radničkog iz Kragujevca.

„Odluka o ostavci je teška i neminovna.

„Smatram da je posle dolaska novih ljudi na čelo našeg Saveza vreme i za nove ljude pored bazena, u stručnom vođenju najboljeg tima Srbije.

„Viđenja budućnosti nam se dobrano razilaze i ja ne želim da takva situacija dovede do bili kakvih problema unutar tima i Vaterpolo saveza", napisao je Stevanović u ostavci.

Naglasio je da je iz javnih nastupa novog predsednika Vaterpolo saveza Slobodana Sora shvatio da su im gledišta „potpuno suprotna".

„Upravo iz želje da zaštitim igrače koji su zaslužili zlatne medalje i doneli ih u Srbiju, na radost naroda, podnosim ostavku.

„Ne želim da dozvolim bilo kakva javna prepucavanja i 'stručne analize', a vidim da idemo ka tome, željom drugih.

„Momci u bazenu su za mene istinski šampioni i moja ostavka će, verujem, dovesti do malo realnijeg pogleda i možda i poneke pohvale, umesto iznenadnih kritičkih osvrta", kaže Stevanović.

Dodao je da će ovo biti i prilika da neki novi ljudi dobiju šansu, „kao što je nekada i on zaslužio najveću čast".

Posle izbora za naslednika Viktora Jelenića na mestu predsednika VSS, Slobodan Soro je novinarima rekao da će insistirati na nekoliko stvari, a jedna od njih je da selektor ne može da vodi domaći klub.

„Može strani, to ne mogu nikome da zabranim.

„Svedoci smo svega što se dešavalo poslednjih decenija, ucenjivanja igrača, igranje, neigranje u reprezentaciji, pritisak na sudije.

„Selektor je delegirao sudije za velika takmičenja, pritisaka je bilo raznoraznih, gledali smo neka ponašanja koja su apsolutno neprihvatljiva za naš sport i to treba da se prekine.

„Previše poštujem ovaj sport, mnogo sam mu dao, znam kako sam trenirao, radio, koliko bio posvećen. A neke stvari su bile nefer i nepoštene", rekao je Soro.

Stevanović je trenersku karijeru započeo u Partizanu, a osam godina je bio pomoćnik u reprezentaciji, pre nego što je 2022. postao selektor.

Soro, koji je bio golman, i Stevanović su svojevremeno sarađivali u Partizanu.

Za vreme Stevanovićevog selektorskog mandata, Srbija je osvojila zlato na Olimpijskim igrama u Parizu 2024, zlato na Evropskom prvenstvu u Beogradu krajem januara 2026. i bila je četvrta na Svetskom prvenstvu.

„Ponosan sam na svaki minut svog selektorskog mandata, a posebnu zahvalnost dugujem svim saradnicima i igračima, bez kojih uspesi ne bi postojali", poručio je dosadašnji selektor „delfina".

Pisanu izjavu je završio ovako: „Napominjem da se posle ovoga više neću obraćati na ovu temu u izjavama za medije i intervjuima, niti ću ulaziti u bilo kakve polemike".

'Svetska smo sila, a u Beogradu nije napravljen novi bazen skoro 50 godina'

ANDREJ CUKIC/EPA/Shutterstock Vaterpolisti Srbije proslavljaju titulu prvaka Evrope u Beogradu, januar 2026.

Slobodan Soro, koji je bio jedini kandidat za novog predsednika VSS, izjavio je da Srbija mora više da se posveti „manjim" takmičenjima u budućnosti.

„Mi smo trenutno evropski i olimpijski prvaci, ali smo osvojili samo četiri medalje u prethodnih osam godina. Ja sam na 17 takmičenja osvojio 16 medalja.

„Nekim takmičenjima ne pridajemo značaj kao nekada i mislim da to mora da se promeni.

„Zlato u Beogradu je ipak više rezultat trenutne inspiracije nego pravog kvaliteta", rekao je Soro u intervjuu Radio-televiziji Srbije.

Izneo je nekoliko tačaka programa za unapređivanje vaterpola u Srbiji.

„Mi smo i dalje svetska sila, ali su stvari sada drugačije. Savez treba da se vrati klubovima, jer su oni nosioci svega. Potrebni su jaki klubovi i jako takmičenje.

„Rad sa mladima je takođe jako bitan i osnova svakog sporta. Moramo da imamo ideju i strategiju, a jedna od mojih ideja i da dobijemo konačno trening centar.

„Koliko znam, u Beogradu od 1979. godine nije napravljen nijedan bazen", rekao je je Soro.

(BBC News, 05.04.2026)