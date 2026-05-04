Bivši gradonačelnik Njujorka Đulijani u bolnici: U teškom je stanju

Bivši gradonačelnik Njujorka Rudolf Đulijani (81) prebačen je u bolnicu i nalazi se u kritičnom ali stabilnom stanju, rekao je juče njegov portparol, nekoliko dana pošto je Đulijani rekao publici tokom svoje emisije da mu je glas malo slab.

"Gradonačelnik Đulijani je borac koji se suočio sa svakim izazovom u svom životu sa nepokolebljivom snagom i bori se sa istim nivoom snage i sada", naveo je njegov portparol Ted Gudman u saopštenju. On je rekao da je Đulijani "u kritičnom ali stabilnom stanju".

Đulijani je bio osam godina gradonačelnik Njujorka, a u poslednjim mesecima tog perioda dogodili su se terorisički napadi 11. septembra 2011. kada su srušene kule Svetskog trgovinskog centra a on je slavljen kao "američki gradonačelnik" zbog svog vođstva tokom tog perioda.

Đulijani je kasnije neuspešno probao da se kandiduje za predsednika i bo je savetnik predsednika Donalda Trampa, i predvodio Trampove napore da ostane na dužnosti posle gubitka na izborima 2020. godine.

Prošle godine Tramp je u objavi preko svoje društvene mreže Trut soušal rekao da je Đulijani "istinski borac, i daleko najbolji gradonačelnika u istoriji grada Njujorka".

Tramp je dodao da je tragedija što su se tako loše prema Đulijaniju ophodili "radikalno levi ludaci, sve demokrate" te da je Rudi "imao prava u svemu".

"Oni su varali na izborima, izmišljali stotine priča i činili sve moguće da unište našu naciju i gledajte sada Rudija, tako tužno", napisao je Tramp.

Kao Trampov lični advokat i savetnik Đulijani je glasno podržavao Trampove navode o prevari na izborima 2020. godine na kojima je pobedio demokrata Džo Bajden. Tramp i oni koji su ga podržavali izgubili su desetine tužbi u kojima se tvrdila prevara, a brojna naknadna prebrojavanja, pregledi i revizije izbornih rezultata nisu dali znake da je počinjena znatna prevara ili greška, navodi agencija AP.

Đulijani je bio hospitalizovan i u septembru prošle godine posle preloma pršljena i drugih povreda u automobilskoj nesreći u Nju Hempširu.

Rođen u Njujorku, Đulijani je izabran za gradonačelnika 1993. godine posle karijere, kako se smatra, jednog od najistaknutijih saveznih tužilaca.