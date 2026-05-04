Bivši gradonačelnik Njujorka Đulijani u bolnici, u teškom je stanju
"Gradonačelnik Đulijani je borac koji se suočio sa svakim izazovom u svom životu sa nepokolebljivom snagom i bori se sa istim nivoom snage i sada", naveo je njegov portparol Ted Gudman u saopštenju. On je rekao da je Đulijani "u kritičnom ali stabilnom stanju".
Đulijani je bio osam godina gradonačelnik Njujorka, a u poslednjim mesecima tog perioda dogodili su se terorisički napadi 11. septembra 2011. kada su srušene kule Svetskog trgovinskog centra a on je slavljen kao "američki gradonačelnik" zbog svog vođstva tokom tog perioda.
Đulijani je kasnije neuspešno probao da se kandiduje za predsednika i bo je savetnik predsednika Donalda Trampa, i predvodio Trampove napore da ostane na dužnosti posle gubitka na izborima 2020. godine.
Prošle godine Tramp je u objavi preko svoje društvene mreže Trut soušal rekao da je Đulijani "istinski borac, i daleko najbolji gradonačelnika u istoriji grada Njujorka".
Tramp je dodao da je tragedija što su se tako loše prema Đulijaniju ophodili "radikalno levi ludaci, sve demokrate" te da je Rudi "imao prava u svemu".
"Oni su varali na izborima, izmišljali stotine priča i činili sve moguće da unište našu naciju i gledajte sada Rudija, tako tužno", napisao je Tramp.
Kao Trampov lični advokat i savetnik Đulijani je glasno podržavao Trampove navode o prevari na izborima 2020. godine na kojima je pobedio demokrata Džo Bajden. Tramp i oni koji su ga podržavali izgubili su desetine tužbi u kojima se tvrdila prevara, a brojna naknadna prebrojavanja, pregledi i revizije izbornih rezultata nisu dali znake da je počinjena znatna prevara ili greška, navodi agencija AP.
Đulijani je bio hospitalizovan i u septembru prošle godine posle preloma pršljena i drugih povreda u automobilskoj nesreći u Nju Hempširu.
Rođen u Njujorku, Đulijani je izabran za gradonačelnika 1993. godine posle karijere, kako se smatra, jednog od najistaknutijih saveznih tužilaca.
(Beta, 04.05.2026)