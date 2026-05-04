Brnabić: Srbija posvećena EU integracijama zbog bolje budućnosti građana

Konferencija predsednika parlamenata EU i država kandidata, na kojoj učestvuje i predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, počela je danas u Kopenhagenu.

Brnabić je na Instagramu objavila da se raduje konferenciji i "prilici da nastavi da radi na ubrzanju evrointegracija Srbije".

Brnabić je danas u Kopenhagenu razgovarala s predsednikom Parlamenta Slovenije Zoranom Stevanovićem, prenela je Skupština Srbije.

"Razmenili smo mišljenja o jačanju parlamentarne saradnje uz obostranu spremnost za dalje unapređenje odnosa", napisala je Brnabić na Instagramu i dodala da je pozvala Stevanovića u zvaničnu posetu Srbiji "što je on sa zadovoljstvom prihvatio". Dodala je da se raduje toj poseti koja će biti "u bliskoj budućnosti".

Brnabić je prenela da je tokom Konferencije razgovarala i s predsednikom gronge doma - Senata Parlamenta Belgije Vinsentom Blondelom o "napretku Srbije na evropskom putu i važnosti procesa zasnovanog na zaslugama i merljivim reformama, uz ravnopravan tretman svih kandidata".

"Srbija ostaje čvrsto posvećena evropskim integracijama, u prvom redu zbog bolje budućnosti svih naših građana", napisala je Brnabić na Instagramu.

Brnabić je sinoć bila na prijemu koji je kralj Danske Frederik Deseti priredio za učesnike Konferencije.

(Beta, 04.05.2026)