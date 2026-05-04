Danas 32 godine od emitovanja prve vesti novinske agencije Beta

Beta pre 22 minuta

Novinska agencija Beta danas obeležava 32 godine od početka rada, a ta nezavisna agencija koju je osnovala grupa beogradskih novinara, servis je počela da objavljuje 4. maja 1994. godine, kada je emitovana prva vest.

Osnivači Bete su Ljubica Marković, Julija Bogoeva, Radomir Diklić i Dušan Reljić. Osnivači su bili i Aleksandar Nenadović, Stevan Nikšić, Đorđe Zorkić, Dušan Simić i Dragan Janjić koji su u međuvremenu preminuli.

Pet od osam osnivača agencije je tada napustilo Tanjug kako bi osnovali Betu. Ostali su bili novinari Vremena, Politike i NIN-a.

Beta je počela kao regionalni informativni servis vesti iz Srbije, tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, regiona i više svetskih centara.

Novinska agencija Beta danas emituje moderne, multimedijalne informativne sadržaje poštujući zakone, kodekse novinara, profesionalne i etičke standarde.

Beta je 2003. godine pokrenula Radio "Sto plus" u Novom Pazaru, koji emituje program u regionu Sandžaka.

Agencija posebnu pažnju posvećuje temama iz oblasti ekologije i razvila je sajt "Zelena Srbija", a redovno prati i evropske integracione politike kojima se bavi "Dnevni evropski servis".

Novinska agencija Beta od 2004. godine organizuje konkurs "Betina fotografija godine" za najbolju medijsku fotografiju Jugoistočne Evrope.

Beta i Nezavisno udruženje novinara Srbija (NUNS) od 2022. dodeljuju nagrade iz oblasti medijske pismenosti "Dragan Janjić" u znak sećanja na novinara Dragana Janjića (1955 - 2020), jednog od osnivača Bete i NUNS-a.

Dodeljuje se i nagrada "Damjan Diklić" za najbolju fotografiju o životu i inkluziji osoba sa posebnim potrebama.

(Beta, 04.05.2026)