Macut: Hibridne pretnje podrivaju poverenje u institucije i demokratske procese

Beta pre 5 sati

Premijer Srbije Đuro Macut izjavio je danas u Jerevanu da hibridne pretnje, poput dezinformacija, sajber napada, ekonomskih pritisaka i političkog mešanja, imaju za cilj slabljenje država, podrivanje poverenja u institucije i demokratske procese.

 

On je na panelu "Jačanje demokratske otpornosti i suočavanje sa hibridnim pretnjama" u okviru osmog samita Evropske političke zajednice rekao da se savremeni bezbednosni izazovi sve manje odnose na tradicionalne pretnje, a sve više na složene i često nevidljive oblike delovanja.

Dodao je da za Srbiju ovi izazovi nisu apstraktni, već realnost, imajući u vidu njen geopolitički položaj.

"Jačanje demokratske otpornosti je ne samo politički cilj, već i nužnost što potvrđuju i napori Evropske unije u suzbijanju hibridnih pretnji", rekao je, saopšteno je iz Vlade Srbije.

Macut je istakao da je, pored institucija, ključna i uloga građana, i ukazao na značaj obrazovanja, medijske i digitalne pismenosti kao najjače odbrane od dezinformacija.

Premijer je naglasio da Srbija ostaje čvrsto opredeljena za evropske integracije i jačanje zajedničkih vrednosti, kao što su demokratija, vladavina prava i kolektivna bezbednost.

"Ono što štitimo nisu samo sistemi, već vrednosti koje nas definišu kao demokratska društva", zaključio je Macut.

Na panelu, kojim je predsedavao predsednik Francuske Emanuel Makron, učestvovali su i generalni sekretar Saveta Evrope Alain Berset, predsednica Moldavije Maia Sandu, premijer Španije Pedro Sančes, premijer Andore Gzavijer Espot Zamora i član Predsedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović.

(Beta, 04.05.2026)

