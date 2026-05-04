Održan drugi sastanak Radne grupe za usklađivanje "Mrdićevih zakona" sa preporukama Venecijanske komisije

Ni posle ovog sastanka nisu saopšteni detalji koji su razmatrani, a sledeći sastanak Radne grupe održaće se sutra u prostorijama Ministarstva pravde.

Takođe, Ministarstvo pravde će u sredu i četvrtak, 6. maja i 7. maja, u Domu Narodne skupštine, organizovati javno slušanje zakona iz oblasti organizacije pravosuđa, u vezi sa mišljenjem eksperata Venecijanske komisije.

U pitanju su Zakon o javnom tužilaštvu, Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, Zakon o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, Zakon o sudijama i Zakon o Visokom savetu tužilaštva, popuarno prozvanim "Mrdićevim zakonima".

Članovi Radne grupe su predstavnici Visokog saveta sudstva, Visokog saveta tužilaštva, Vrhovnog suda, Vrhovnog javnog tužilaštva, Udruženja sudija i tužilaca Srbije, Društva sudija Srbije, Udruženja tužilaca Srbije, Foruma sudija Srbije, Udruženja sudija prekršajnih sudova, Foruma pravnika Srbije, Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kao i predstavnici Odbora Narodne skupštine za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i Ministarstva pravde.

