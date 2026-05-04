Portparol: Brisel stalno procenjuje da li Srbija ispunjava uslove za finansijsku podršku
Portparol Evropske komisije Markus Lamer je danas izjavio u Briselu da Evropska komisija kontinuirano procenjuje da li Srbija ispunjava uslove za podršku u okviru finansijskih instrumenata EU i naglasio da se od nje očekuje da u potpunosti primeni hitno mišljenje Venecijanske komisije o pravosudnim zakonima."Evropska komisija kontinuirano procenjuje da li su ispunjeni relevantni uslovi za podršku u okviru finansijskih instrumenata EU. Ovo je deo uobičajene implementacije ovih instrumenata i primenjuje se tokom celog procesa, uključujući i kada je u pitanju Plan rasta u fazi svakog zahteva za plaćanje", rekao je Lamer na redovnom brifingu za novinare.
On je podsetio da je EU ranije izrazila zabrinutost zbog usvajanja pravosudnih zakona u Srbiji i naglasio da se od Srbije sada očekuje da u potpunosti primeni hitno mišljenje Venecijanske komisije o tom zakonodavstvu.
Venecijanska komisija, savetodavno telo Saveta Evrope za ustavna pitanja, objavila je 24. aprila hitno mišljenje o izmenama pet srpskih zakona koji uređuju pravosuđe i javno tužilaštvo i dala ključne preporuke za otklanjanje nedostataka koji narušavaju mehanizme zaštite autonomije javnog tužilaštva i nezavisnosti sudstva.
Iz sredstava Plana rasta Srbija ima pravo na ukupno 1,588 milijardi evra za period između 2024. i 2027. godine.
To uključuje i grantove i kredite namenjene podršci reformama, a sredstva se isplaćuju dva puta godišnje na osnovu ostvarenog napretka.
Srbija je iz prve tranše isplate iz evropskog Plana rasta u januaru dobila nešto više od polovine namenjenih sredstava, jer je konstatovano da je od sedam planiranih reformi ispunila samo tri.
(Beta, 04.05.2026)