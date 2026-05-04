Portparol: Brisel stalno procenjuje da li Srbija ispunjava uslove za finansijsku podršku

Beta pre 1 sat

Portparol Evropske komisije Markus Lamer je danas izjavio u Briselu da Evropska komisija kontinuirano procenjuje da li Srbija ispunjava uslove za podršku u okviru finansijskih instrumenata EU i naglasio da se od nje očekuje da u potpunosti primeni hitno mišljenje Venecijanske komisije o pravosudnim zakonima."Evropska komisija kontinuirano procenjuje da li su ispunjeni relevantni uslovi za podršku u okviru finansijskih instrumenata EU. Ovo je deo uobičajene implementacije ovih instrumenata i primenjuje se tokom celog procesa, uključujući i kada je u pitanju Plan rasta u fazi svakog zahteva za plaćanje", rekao je Lamer na redovnom brifingu za novinare.

On je podsetio da je EU ranije izrazila zabrinutost zbog usvajanja pravosudnih zakona u Srbiji i naglasio da se od Srbije sada očekuje da u potpunosti primeni hitno mišljenje Venecijanske komisije o tom zakonodavstvu.

"Pažljivo pratimo naredne korake. Istovremeno, nastavljamo da podržavamo Srbiju na njenom putu ka EU i očekujemo napredak u ključnim reformama, posebno u oblasti vladavine prava, osnovnih prava i demokratskih principa", dodao je.

Na pitanja novinara može li da potvrdi da je Komisija stopirala sve isplate Srbiji dok ne ispuni neophodne uslove 

Lamer je više puta ponovio da nema odluke o zamrzavanju sredstava.

"Naš stav je jasan, ne postoji odluka o zamrzavanju sredstava niti bilo šta slično. Kao što sam već rekao, kontinuirana procena je ono što radimo, procene su u toku. To je deo redovne primene ovih instrumenata i važi tokom celog procesa", naglasio je .

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos je 30. aprila, u predavanju na Univerzitetu u Friburgu povodom Dana Evrope, ocenila da Srbija nazaduje, posebno kada su u pitanju  vladavina prava, demokratija, sloboda govora i, posebno, sloboda medija, ali i geopolitička orijentacija.

Odgovarajući na pitanja članova diplomatskog kroa ona je rekla da su Srbiji "za sada zaustavljene sve isplate iz Plana rasta, jer ponovo nazaduje u pravsuđu i sve dok to ne popravi neće moći da dobiju finansijsku podršku EU".

Venecijanska komisija, savetodavno telo Saveta Evrope za ustavna pitanja, objavila je 24. aprila hitno mišljenje o izmenama pet srpskih zakona koji uređuju pravosuđe i javno tužilaštvo i dala ključne preporuke za otklanjanje  nedostataka koji narušavaju mehanizme zaštite autonomije javnog tužilaštva i nezavisnosti sudstva.

Iz sredstava Plana rasta Srbija ima pravo na ukupno 1,588 milijardi evra za period između 2024. i 2027. godine.

To uključuje i grantove i kredite namenjene podršci reformama, a sredstva se isplaćuju dva puta godišnje na osnovu ostvarenog napretka.

Srbija je iz prve tranše isplate iz evropskog Plana rasta u januaru dobila nešto više od polovine namenjenih sredstava, jer je konstatovano da je od sedam planiranih reformi ispunila samo tri.

(Beta, 04.05.2026)

