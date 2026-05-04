Univerzitet u Beogradu objavio konkurs za upis nove generacije studenata, dostupno 26.000 mesta

Na sajtu Univerziteta u Beogradu piše da će prijava kandidata za prvi upisni rok biti od 19. do 23. juna, a polaganje prijemnog ispita od 24. do 30. juna.

Plan je da konačne rang liste budu objavljene do 6. jula, a da upis bude završen najkasnije 10. jula.

Na osnovnim akademskim i integrisanim akademskim studijama dostupno je 14.653 mesta na 101 akreditovanom studijskom programu.