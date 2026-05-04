Univerzitet u Beogradu objavio konkurs za upis nove generacije studenata, dostupno 26.000 mesta
Beta pre 57 minuta
Univerzitet u Beogradu objavio je danas objedinjeni konkurs za upis studenata u školskoj 2026/27. godini sa 26.005 mesta za upis na 375 studijskih programa.
Na sajtu Univerziteta u Beogradu piše da će prijava kandidata za prvi upisni rok biti od 19. do 23. juna, a polaganje prijemnog ispita od 24. do 30. juna.
Plan je da konačne rang liste budu objavljene do 6. jula, a da upis bude završen najkasnije 10. jula.
Na osnovnim akademskim i integrisanim akademskim studijama dostupno je 14.653 mesta na 101 akreditovanom studijskom programu.
(Beta, 04.05.2026)