Neviđena eskalacija u Ormuskom moreuzu! Iranci tvrde da su zasuli američki brod projektilima, oglasio se Vašington: "Kakva laž!" (foto, video)

Iran je primio odgovor SAD na svoj predlog i trenutno ga razmatra, dok istovremeno iranske snage upozoravaju američku mornaricu da ne ulazi u moreuz bez njihove dozvole Američke snage (CENTCOM) najavile su danas početak velike vojne operacije u Ormuskom moreuzu, uključujući razarače, 15.000 vojnika i vojne letelice Rat između Irana, Sjedinjenih Američkih Država i Izraela ušao je u 66. dan. Američki predsednik Donald Tramp odbio je iranski mirovni plan od 14 tačaka