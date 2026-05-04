Kako iz Srbije do svetskih berzi: vodič za izbor brokera, troškove i skrivene zamke

"Berza je mehanizam kojim novac prelazi od nestrpljivih ka strpljivima", jedna je od najpoznatijih poruka čuvenog investitora Warrena Buffetta, sa više od 70 godina profesionalnog iskustva u investiranju.

Prvu akciju Buffet je kupio sa samo 11 godina, uz pomoć svog oca koji je bio broker. Reč je o akcijama kompanije Cities Service, za koje je izdvojio oko 38 dolara. Kada je cena akcija pala, strpljivo je čekao da se vrati na početni nivo i prodao ih uz malu zaradu, ali je ubrzo nakon toga njihova vrednost naglo porasla. Tu "neslavnu epizodu" Buffett i danas navodi kao svoju ključnu lekciju: prerano prodata akcija može biti skuplja greška od pogrešnog izbora akcije.