SAD otvorile prolaz kroz Ormuski moreuz, kaže Centralna komanda

Američka vojska pomogla je prolazak dva broda pod američkom zastavom kroz Ormuski moreuz, u okviru šire operacije uspostavljanja bezbednog koridora kroz ovaj strateški važan plovni put, rekao je reporterima komandant Centralne komande (United States Central Command).

Admiral Brad Cooper izjavio je da je Iran u poslednjih 12 sati pokušao da ometa brodove u tom području, ali da su američke snage uspešno odbile napade dronovima i raketama. Dodao je i da su američki helikopteri uništili manje čamce koji su pokušavali da napadnu komercijalna plovila. "Američka vojska ima jasnu prednost", rekao je Cooper, ističući da SAD ostaju u potpunosti posvećene održavanju blokade iranskih plovila. Na pitanje da li ovi sukobi znače kraj skoro