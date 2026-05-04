ATP lista: Đoković zadržao poziciju, Međedović pretekao Kecmanovića

Srpski teniser Novak Đoković zadržao je četvrtu poziciju na najnovijoj ATP listi, dok je Italijan Janik Siner uvećao prednost na prvom mestu rang liste najboljih igrača sveta posle trijumfa na Mastersu u Madridu.

Italijanski teniser je prvi na ATP listi sa ukupno 14.350 bodova. Španac Karlos Alkaraz se i dalje nalazi na drugom mestu sa 12.960 poena. Zverev je na trećoj poziciji sa 5.805 bodova, dok je Đoković četvrti sa 4.700 poena. Kanađanin Feliks Ože-Alijasim je zadržao peto mesto, a potom slede Amerikanci Ben Šelton i Tejlor Fric, kao i Australijanac Aleks de Minor. Italijan Lorenco Muzeti i Rus Danil Medvedev su zamenili mesta. Medvedev se od danas nalazi na devetom