Inter tri kola pre kraja sezone osigurao titulu prvaka Italije

Fudbaleri Intera osvojili su titulu u italijanskoj Seriji A, pošto su u meču 35. kola na svom terenu pobedili Parmu sa 2:0.

Golove za milanski tim postigli su Markus Tiram u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena i Henrih Mhitarjan u 80. minutu. Inter tri kola pre kraja ima nedostižnih 12 bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Napoli. Ovo je milanskom klubu 21. titula prvaka Italije, a poslednju su osvojili pre dve godine. U narednom kolu Inter gostuje Laciju, sa kojim se 13. maja sastaje i u finalu Kupa Italije, a Parma dočekuje Romu.
