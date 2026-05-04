Lajović se oprostio od Rima posle poraza od 122. na svetu

Srpski teniser Dušan Lajović zaustavljen je u prvom kolu kvalifikacija za Masters turnir u Rimu.

Lajović je izgubio je od Britanca Jana Čoinskog sa 2:0 (7:5, 6:4). Duci je u prvom setu prvi došao do brejk prilika. Imao ih je četiri u četvrtom gemu, nije iskoristio nijednu. Čoinski je napravio brejk u 11. gemu kada je Lajović na svoj servis imao 40:15, ali je onda porpuno stao. Čoinskom (122. na svetu) je i u drugom setu bio dovoljan jedan brejk, ostvario ga je u trećem gemu, kada je Lajović imao 30:0 na svoj servis. Ovo će usloviti novi pad Dušana Lajovića na