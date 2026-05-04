Laka pobeda Crvene zvezde protiv Zlatibora za plasman na fajnal-for KLS-a

Danas pre 1 sat  |  A. Pavlović
Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Zlatibor rezultatom 116:62 (30:18, 29:13, 29:16, 28:15) u majstorici četvrtfinalne serije Košarkaške lige Srbije.

Na taj način su se izabranici trenera Saše Obradovića plasirali na završni fajnal-for koji se igra u dvorani „Čair“ u Nišu od 29. do 31. maja. Crveno-beli su pitanje pobednika rešili već u prvom poluvremenu kada su stekli nedostižnu prednost, a u drugom delu igre su je samo sačuvali. Najzaslužniji za trijumf Zvezde bio je Džordan Nvora koji je postigao 26 poena, dokok su po 15 postigli Nikola Đurišić i Ognjen Dobrić, a Tajson Karter dodao 13. Crvene zvezda se sada
