Macut: Hibridne pretnje podrivaju poverenje u institucije i demokratske procese

Premijer Srbije Đuro Macut izjavio je danas u Jerevanu da hibridne pretnje, poput dezinformacija, sajber napada, ekonomskih pritisaka i političkog mešanja, imaju za cilj slabljenje država, podrivanje poverenja u institucije i demokratske procese.

On je na panelu „Jačanje demokratske otpornosti i suočavanje sa hibridnim pretnjama“ u okviru osmog samita Evropske političke zajednice rekao da se savremeni bezbednosni izazovi sve manje odnose na tradicionalne pretnje, a sve više na složene i često nevidljive oblike delovanja. Dodao je da za Srbiju ovi izazovi nisu apstraktni, već realnost, imajući u vidu njen geopolitički položaj. „Jačanje demokratske otpornosti je ne samo politički cilj, već i nužnost što