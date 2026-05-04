Mali: Sredstva EU imaju neutralan efekat na budžet Srbije, ja ne računam na to

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali je večeras kazao da je neutralan efekat sredstava Evropske unije (EU) na budžet Srbije, dok pojedini mediji kažu da bi mogla da budu zamrznuta. „Tu se radi o kreditima, a ostalo su grantovi.

Ja u budžetu ne računam na to – ako se desi, desi se. Međutim, sve je to vezano za reforme koje Srbija sprovodi na putu za EU. Više sam posvećen tome da mi ostvarimo naše ciljeve, a neka se oni bave politikom: ako žele da puste ta sredstva, pustiće“, rekao je on za Televiziju Pink. Naveo je da se taj novac koristi za neke projekte, među kojima su izgradnja škola i bolnica, ida se radi o 1,6 milijardi evra koja su na raspolaganju državi i da su povučene dve tranše,