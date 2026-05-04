Kostić širi poslovanje na Hrvatsku: Kupio još jednu banku u regionu, preuzima većinski paket akcija

Još jedna velika bankarska transakcija u regionu privlači pažnju finansijske javnosti, nakon što je potpisan ugovor o preuzimanju većinskog paketa jedne od najstarijih banaka u Hrvatskoj.

AikGroup u vlasništvu Aleksandra Kostića je danas potpisala ugovore o kupoprodaji akcija sa ciljem preuzimanja 613.567 akcija Podravske banke d. d. Ove akcije predstavljaju približno 91,75% osnovnog kapitala Podravske banke. AikGroup tako ulazi na tržište Hrvatske. Dogovorena cena po akciji iznosi 68,7851 evra. Zatvaranje procesa kupovine akcija (koje se očekuje u narednim mesecima) podleže pribavljanju svih neophodnih regulatornih odobrenja od Hrvatske narodne