Ujedinjeni u tuzi! Lider SNS Vučević i ministarka privrede položili vence i stali kraj neutešnih roditelja Održan pomen za ubijene u Malom Orašju i Duboni

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović i predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević položili su danas vence i zapalili sveće u školskom dvorištu u Duboni kod Mladenovca, gde je na današnji dan pre tri godine Uroš Blažić ubio troje mladih.

U školskom dvorištu u Duboni vence i cveće polažu i članovi porodica stradalih, rodbina, prijatelji i meštani, a sveštenici su služili parastos. Uroš Blažić je u Duboni 4. maja 2023. ubio brata i sestru - Milana (22) i Kristinu Panić (19), kao i Dalibora Todorovića (24). Venci i cveće biće položeni i u Malom Orašju, na Ravnom Gaju, gde je Uroš Blažić pre tri godine ubio Nikolu Milića(14), Aleksandra Milovanovića (17), Marka Mitrovića (18), Lazara Milovanovića (19),