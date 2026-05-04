AikGroup ulazi na hrvatsko tržište: Kostić kupuje Podravsku banku za oko 42,2 miliona evra

AikGroup u vlasništvu Aleksandra Kostića potpisala je danas ugovor o kupovini približno 91,75 odsto akcija hrvatske Podravske banke za oko 42,2 miliona evra.

Bankarska grupacija na ovaj način nastavlja širenje poslovanja u regionu i ulazak na novo tržište Evropske unije. Ugovorena cena po akciji iznosi 68,7851 evra. Reč je o kupovini 613.567 akcija banke sa sedištem u Koprivnici. Deonice hrvatske banke, listirane na Zagrebačkoj berzi, zaključile su trgovanje u petak cenom od 90 evra. Zatvaranje procesa kupovine akcija (koje se očekuje u narednim mesecima) podleže pribavljanju svih neophodnih regulatornih odobrenja od