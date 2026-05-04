Finansijska sredstva EU i različite interpretacije: Nemanja Starović za Euronews o evrointegracijama Srbije (video)
Euronews pre 3 sata | Autor: Euronews Srbija
Nema govora o zamrzavanju finansijskih sredstava Srbiji od Evropske unije, potvrdila je Evropska komisija.
Količina novca koja se isplaćuje zavisi od nivoa ispunjenosti kriterijuma. Nova isplata očekuje se nakon usvajanja preporuka Venecijanske komisije. O ovoj temi za Euronews Srbija govorio je ministar za evropske integracije u Vladi Srbije Nemanja Starović. Starović se na samom početku dotakao različitih interpretacija u javnosti kada je reč o navodnom zamrzavanju finansijskih sredstava Srbiji od strane EU. "Interpretacije su brojne, različite i zlonamerne, da tako