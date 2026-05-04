Izabrano idejno rešenje za spomenik stradalima u padu nadstrešnice u Novom Sadu

Rad akademskog umetnika Gorana Čpajka i inženjera arhitekture Zorana Tucića izabrano je na konkursu Grada Novog Sada za idejno rešenje za spomenik stradalima u padu nadstrešnice Železničke stanice 1. novembra 2024. godine od osam podnetih predloga.

U obrazloženju za dodeljivanje prve nagrade, rešenje je ocenjeno kao minimalističko, sa centralnim motivom rada, masivnom kamenom pločom koja svojom monumentalnošću dominira prostorom, obljavljeno je na Portalu javnih nabavki. "Autorov stav je da kroz jednostavnu formu i jasan simbolički jezik, komunicira tragediju, gubitak i sećanje ostavljajući prostor posmatraču da sam izgradi odnos prema događaju", navodi se u obrazloženju žirija. Autorima izabranog rešenja