Kraj sezone za Darka Rajakovića i njegov Toronto: Klivlend nastavlja NBA plej-of

Klivlend Kavalirsi su preživeli noć u kojoj poraz nije bio samo poraz.

Bio bi to kraj sezone, kraj projekta koji je pravljen za mnogo više od prve runde i verovatno početak ozbiljnih rezova u timu sa najvećim platnim spiskom u ligi. Umesto toga, Klivlend je u sedmoj utakmici pred svojim navijačima slavio protiv Toronto Reptorsa 114:102, zatvorio seriju sa 4-3 i izborio polufinale Istoka protiv Detroit Pistonsa. Junak večeri bio je Džeret Alen, čovek koji je često nosio etiketu igrača koji u najvećim utakmicama ne isporuči dovoljno.