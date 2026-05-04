Slobodan Soro reagovao na ostavku Uroša Stevanovića: Neočekivano

Uroš Stevanović od danas nije više selektor vataepolo reprezentacije Srbije, iako mu nije istekao ugovor sa nacionalnim Savezom, a na ostavku se prema sopstvenom priznanju odlučio zbog prethodnog javnog istupa novoizabranog predsednika VSS Slobodana Sora.

Stručnjaku sa klupe Radničkog iz Kragujevca, pod čijom komandom su "plavi delfini" osvojili Olimpijske igre 2024 i Evropsko prvenstvo 2026, nije se dopalo to što je bivši direktor (predsednik) Novog Beograda najavio ukidanje prakse duplih poslova za selektore, to jest istovremenog trenerskog rada u klubovima, a sada je reč ponovo dobio nekada trofejni golman naše zemlje. "Ovo je sigurno bilo neočekivano s obzirom na sve rezultate koji su napravljeni u zadnjem