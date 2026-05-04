Tokom praznika kontrolisano 42.000 vozila: Otkriveno više od 24.000 prekršaja i sankcionisano 16.000 vozača

Pripadnici saobraćajne policije kontrolisali su 42.251 vozilo i otkrili 24.359 prekršaja tokom pete centralne akcije pojačane kontrole saobraćaja koja je sprovedena na teritoriji Republike Srbije u periodu od 30. aprila do 3. maja 2026. godine, tokom prvomajskih praznika.

Najveći broj vozača, ukupno 16.228, sankcionisan je zbog prekoračenja brzine, od čega je 1.900 sankcionisano zbog prekoračenja brzine u zoni pešačkih prelaza. Naglašavamo da je zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola iz saobraćaja isključeno 1.239 vozača, dok je 35 vozača zadržano u službenim prostorijama zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Ministarstvo unutrašnjih poslova će i u narednom periodu nastaviti sa sprovođenjem pojačanih