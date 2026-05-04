UŽIVO: Rat u Ukrajini Dron pogodio zgradu u Moskvi, oglasio se gradonačelnik glavnog grada Rusije: "Službe su na licu mesta"

Rat u Ukrajini traje 1.531 dan. Rukovodstvo Nuklearne elektrane Zaporožje saopštilo je u subotu da je obavestilo inspektore IAEA koji su posetili elektranu o napadima ukrajinskih oružanih snaga na elektranu, dodajući da elektrana sada radi u bezbednom režimu. Prethodno je generalni direktor IAEA Rafel Grosi izjavio da napadi na ili u blizini nuklearnih elektrana mogu da ugroze nuklearnu bezbednost i da ne smeju da se dešavaju, i poslao tim stručnjaka da ispitaju