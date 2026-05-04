SZO: Tri osobe umrle verovatno od hantavirusa tokom krstarenja Atlantskim okeanom

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) saopštila je danas da su na brodu za krstarenje Atlantskim okeanom su tri osobe umrle verovatno od hantavirusa, bolesti koja može izazvati akutnu respiratornu ili bubrežnu bolest, često fatalnu.

SZO je za AP navela da je istraga u toku, ali da je potvrđen najmanje jedan slučaj hantavirusa. Jedan od pacijenata je na intenzivnoj nezi u bolnici u Južnoj Africi, saopštila je ta zdravstvena agencija UN i da sarađuje sa vlastima na evakuaciji s broda još dva putnika sa simptomima. Infekcije hantavirusom su obično povezane sa izlaganjem izmetu ili urinu zaraženih glodara, navela je SZO. SZO nije identifikovala brod, ali su izveštaji južnoafričkih medija rekli da