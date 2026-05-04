Da, i to se desilo na Banovom brdu: Povredio se sudija, zamenio ga Pavle Ilić!

I sudije su ljudi! Neobična scena obeležila je duel Čukaričkog i Crvene zvezde na Banovom brdu – utakmica je morala da bude nastavljena sa novim glavnim sudijom usred drugog poluvremena.

Glavni arbitar Aleksandar Živković doživeo je povredu oko 60. minuta, kada je posle jednog sprinta osetio bol u nozi i zatražio pomoć lekarske ekipe. A post shared by Telegraf Sport (@telegrafsport) Iako je pokušao da nastavi meč, ubrzo je postalo jasno da nije u stanju da izdrži do kraja, pa je morao da napusti teren. U tom trenutku usledila je brza reakcija sudijske ekipe – četvrti sudija Pavle Ilić preuzeo je ulogu glavnog arbitra i nastavio susret bez većeg