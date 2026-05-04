Macut na panelu u Jerevanu: Pored institucija, građani i medijska pismenost najjača odbrana protiv dezinformacija

Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut danas je u Jerevanu, na panelu "Jačanje demokratske otpornosti i suočavanje sa hibridnim pretnjama" u okviru Osmog samita Evropske političke zajednice, izjavio da se savremeni bezbednosni izazovi sve manje odnose na tradicionalne pretnje, a sve više na složene i često nevidljive oblike delovanja. Pretnje poput dezinformacija, sajber napada, ekonomskih pritisaka i političkog mešanja, imaju za cilj ne samo slabljenje država, već i podrivanje poverenja u institucije i

U Jerevanu je danas počeo Osmi samit Evropske političke zajednice (EPZ) pod sloganom "Izgradnja budućnosti: Jedinstvo i stabilnost u Europi", a Srbiju predstavlja predsednik Vlade Srbije prof Za Srbiju ovi izazovi nisu apstraktni, već realnost, imajući u vidu njen geopolitički položaj, naveo je Macut i dodao da je jačanje demokratske otpornosti ne samo politički cilj, već i nužnost što potvrđuju i napori Evropske unije u suzbijanju hibridnih pretnji. Macut je