MUP: Prevoz dece prijaviti najkasnije 48 sati pre polaska radi provere autobusa i vozača

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije je danas pozvalo škole, sportske klubove, kulturno-umetnička društva i druge organizatore putovanja dece da to prijave saobraćajnoj policiji najkasnije 48 sati pre polaska radi kontrole autobusa i vozača u intersu bezbednosti dece.

Ministarstvo je ukazalo da saobraćajna policija neće dozvoliti otpočinjanje prevoza ukoliko nisu ispunjeni svi uslovi propisani Pravilnikom o načinu obavljanja organizovanog prevoza dece. Ove godine, navelo je Ministarstvo, prijavljeno je više od 3.600 ekskurzija, a saobraćajna policija je kontrolisala 4.844 autobusa i njihovih vozača. Utvrđene su nepravilnosti ukupno sedam autobusa koji su isključeni iz saobraćaja, kao i