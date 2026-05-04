"Nasilje u Srbiji nije samo prisutno, već duboko normalizovano": Stručnjaci upozoravaju da agresija postaje poželjan obrazac ponašanja

Od škole do ulice, od privatnih sukoba do političkih tenzija i rečnika sa skupštinske govornice, od svakodnevnih incidenata, do sadržaja koji se emituju na pojedinim televizijama sa nacionalnom frekvencijom, nasilje je prisutno u gotovo svim segmentima društva. Strućnjaci upozoravaju da presudan uticaj na normalizaciju nasilja ima način na koji se vodi politički i javni dijalog i da smo u okruženju u kome se nasilni kontekst stalno reprodukuje i preliva na različite nivoe i u različite sredine.

Nasilje, ilustracija, foto: M ZHA/Unsplash Tri godine nakon tragedija u Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“, Duboni i Malom Orašju, nasilje je i dalje prisutno u društvu. Samo u poslednje vreme imamo niz primera koji pokazuju da ne živimo u bezbednijem društvu. Na Novom Beogradu je dvadesetdvogodišnjag usmrtio starijeg čoveka, viđali smo fizičke sukobe i indicente tokom lokalnih izbora, fizičke napade u rijaliti programima, neprimeren rečnik u najvišem zakonodavnom