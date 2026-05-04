Nemačka policija: Uhapšen vozač koji je automobilom naleteo na ljude u Lajpcigu, poginule dve osobe

Nemačka policija je saopštila da je uhapšen osumnjičeni nakon što je automobilom uleteo u gomilu ljudi u centru istočnonemačkog grada Lajpciga, prenosi Bild.

Foto: Unsplash/Scott Rodgerson Reč je o 33-godišnjem nemačkom državljaninu, koji je sam zaustavio vozilo i priveden na licu mesta, a trenutno se nalazi u pritvoru i ne predstavlja opasnost po javnost, navodi se u saopštenju. Prema navodima policije, vozač je velikom brzinom prošao kroz pešačku zonu, pri čemu su dve osobe izgubile život, dok su najmanje tri teško povređene, uz veći broj lakše povređenih i osoba u stanju šoka. Hitne službe su proglasile situaciju sa