Nemačko ministarstvo odbrane: Brod za snabdevanje "Mozel" se premešta u Sredozemno more

Nemačka mornarica preusmerila je logistički brod "Mozel" (A512) iz Egejskog mora u Sredozemno more, u okviru priprema za moguće raspoređivanje u Ormuski moreuz.

"Brod će se pridružiti grupi NATO-a za protivminske mere u Mediteranu i pripremati se za moguće angažovanje u regionu Ormuskog moreuza", saopštilo je nemačko Ministarstvo odbrane, prenosi Tagesšau. Kako je navedeno, brod napušta dosadašnju misiju u Egejskom moru, gde je učestvovao u aktivnostima usmerenim na borbu protiv mreža krijumčara migranata. Njegovo premeštanje deo je šireg prilagođavanja operativnih kapaciteta u