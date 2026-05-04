Treća godišnjica zločina u Malom Orašju i Duboni: Rane koje ne zarastaju i društvo koje još traži odgovore

Danas se navršavaju tri godine od masovnog ubistva u selima Malo Orašje i Dubona koje je počinjeno samo dan nakon višestrukog ubistva u OŠ Vladislav Ribnikar u Beogradu. Uroš Blažić je ubio devetoro i ranio 12 osoba na tri različite lokacije u dva sela. Ubijeni su Marko Mitrović, Nemanja Stevanović, Lazar Milovanović, Aleksandar Milovanović, Nikola Milić, Petar Mitrović, Dalibor Todorović, Kristina Panić i Milan Panić. U međuvremenu je potvrđena prvostepena presuda kojojm je Uroš Blažić osuđen na 20 godina

Dubona, Foto: Insajder printscreen Četvrtog maja 2023. godine, samo 36 sati posle masovnog ubistva u OŠ Vladislav Ribnikar u Beogradu, dogodio se još jedan stravičan zločin. Uroš Blažić je u Malom Orašju ubio petoricu, a ranio četvoricu mladića. Krenuo je dalje ka Duboni, gde je na drugom mestu ranio još četvoricu muškaraca. Na trećem mestu, u centru Dubone, ubio je troje mladih. Sve je počelo u Malom Orašju: Uroš Blažić je započeo svoj krvavi pir kod Spomenika