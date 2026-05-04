U Australiji počela saslušanja o napadu na plaži Bondaj i porastu antisemitizma

U Australiji su danas počela javna saslušanja o masovnoj pucnjavi na plaži Bondaj kod Sidneja, kada je tokom proslave jevrejskog praznika Hanuke u decembru život izgubilo 15 ljudi.

Foto: Tingey Injury Law Firm / Unsplash Virdžinija Bel, koja je kao sudija imenovana da vodi istragu Kraljevske komisije, rekla je da će prvi blok javnih saslušanja istražiti prirodu i rasprostranjenost antisemitizma u zemlji. "Nagli porast antisemitizma koji smo videli u Australiji odrazio se i u drugim zapadnim zemljama i čini se da je jasno povezan sa događajima na Bliskom istoku. Važno je da ljudi shvate koliko brzo ti događaji mogu izazvati ružne izraze