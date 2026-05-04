"Kupujemo napredne avione, da naši piloti mogu da stignu do bilo koje tačke irana": Oglasio se Netanjahu (video)

Izrael je odobrio plan o kupovini borbenih aviona F-35 i F-15IA od američkih kompanija Lokid Martin i Boing u sklopu dogovora vrednog više desetina milijardi dolara, saopštilo je danas izraelsko Ministarstvo odbrane.

Ugovor, koji je odobrio izraelski komitet za nabavke, predstavlja prvi korak u 119 milijardi dolara vrednom planu jačanja izraelske vojske, preneo je Rojters. Ministarstvo je dodalo da će novi avioni biti temelj dugoročnog razvoja vojske, odgovaranja na regionalne pretnje i očuvanja izraelske strateške zračne nadmoći. Ovim povodom oglasio se i izraelski premijer Benjamin Netanjahu. "Kupujemo dve eskadrile naprednih aviona, F-35 i F-15IA. Naši piloti mogu dospeti