Nemanja preživeo metke monstruma, danas prvi put posle 3 godine šutnuo loptu: Otvorio memorijalnu utakmicu u Malom Orašju u čast nastradalih prijatelja (video)

Nemanja Ilić (23), mladić u kog je Uroš Blažić pucao kobnog 4. maja 2023. godine, teško je ranjen te večeri u spomen parku u selu Malo Orašje, a sada je prvi put nakon tri duge godine šutnuo loptu na fudbalskom terenu u ovom mestu gde je održan Memorijalni turnir "Živite"u čast ubijenih drugara. - Oporavak ide dosta dobro s obzirom na to kakve su povrede, sada sam okej. Što se tiče povrede, noga je sada okej, ali s obzirom na to da sam ležao nekih godinu i po dana