Od najnovijeg Hronološki Ministarstvo odbrane Crne Gore saopštilo je danas da nema informaciju o tome da se razmatra mogućnost da Crna Gora ustupi svoje vojne kapacitete i pruži logističku podršlku Sjedinjenim Američkim Državama za eventualni rat protiv Irana.

U odgovoru na upit RTCG iz Ministarstva su naglasili da bi evenutalno donošenje ovakve vrste odluke bilo van nadležnosti Ministarstva odbrane i da bi iziskivalo saglasnost na najvišem državnom nivou. Iz Ministarstva ističu da Crna Gora u SAD vidi važnog strateškog partnera i saveznika u okviru NATO-a sa kojim razvija sadržajnu i obostranu korisnu saradnju, posebno u oblasti odbrane us kladu sa sopstvenim nacionalnim interesima i prioritetima. Dodaju da od početka