"Vozač pokazivao znake mentalnog poremećaja": Završena drama u Lajpcigu: Terenac sa osobom na krovu projurio kroz pešačku zonu (video)

Dve osobe su poginule u incidentu u kojem je učestvovao automobil, a koji se dogodio u pešačkoj zoni u centru Lajpcigau ponedeljak popodne.

Najmanje osam ljudi je povređeno, od kojih dve teško, javili su Bild i lokalna radio i televizijska stanica MDR. Jedan od zvaničnika izjavio je da je uhapšen 33-godišnji nemački državljanin. Prema rečima gradonačelnika Lajpciga, Burharda Junga, počinilac je uhapšen. Prema Jungovim rečima, u Lajpcigu više ne postoji pretnja. Tvrdi se da je počinilac pokazivao znake mentalnog poremećaja u trenutku hapšenja. Vozilo se velikom brzinom zabilo u gomilu u centru grada, a