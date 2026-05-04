Kakvo će vreme biti za Đurđevdan? RHMZ se oglasio novom prognozom, evo kada se očekuje preokret

Danas nas očekuje sunčano i toplo veme. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najviša temperatura od 22 do 26 °C, navodi se u novoj prognozi RHMZ-a. Sutra (05.05.) ujutru sveže sa izolovanom pojavom slabog prizemnog mraza. Tokom dana pretežno sunčano i toplo vreme. Posle podne na severu i zapadu, a do kraja dana i u ostalim krajevima očekuje se umereno naoblačenje ali će se zadržati suvo vreme. Vetar slab i umeren, južnih pravaca. Najniža temperatura od 3 do 13