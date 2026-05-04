MUP sumirao rezultate kontrole: Svako drugo kontrolisano vozilo u prekršaju, posebno zabrinjava ovaj podatak

Mondo pre 12 minuta  |  Tamara Birešić
Tokom pojačane kontrole saobraćaja u Srbiji, koja je sprovedena za prvomajske praznike od 30. aprila do 3. maja 2026. godine, pripadnici saobraćajne policije kontrolisali su ukupno 42.251 vozilo i otkrili čak 24.359 prekršaja.

Najveći broj vozača sankcionisan je zbog brze vožnje - ukupno 16.228 njih. Posebno zabrinjava podatak da je čak 1.900 vozača kažnjeno zbog prekoračenja brzine u zonama pešačkih prelaza. Iz saobraćaja je isključeno 1.239 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom alkohola, dok je 35 vozača zadržano u službenim prostorijama zbog vožnje pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Ministarstvo unutrašnjih poslova najavilo je da će i u narednom periodu nastaviti sa
