Besplatni mamografski pregledi u Domu zdravlja Novi Sad u maju

Dom zdravlja Novi Sad organizuje tokom maja akciju besplatnih preventivnih mamografskih pregleda za žene starosti od 40 do 50 godina, saopšteno je danas iz te ustanove.

Pregledi će se obavljati tokom četiri radne subote – 9, 16, 23. i 30. maja, u terminu od 8 do 14 časova. Akcija je namenjena ženama koje nisu radile mamografiju u poslednje dve godine i nemaju dijagnostikovan karcinom dojke. Zainteresovane Novosađanke termin mogu zakazati pozivom na broj telefona 021/4879-021, svakog radnog dana od 7 do 19 časova. Iz Doma zdravlja podsećaju da je rak dojke izlečiv u preko 90 odsto slučajeva ukoliko se otkrije na vreme, te da je