EU šalje u Jermeniju eksperte za borbu protiv dezinformacija i stranog mešanja

Evropska unija će u Jermeniju poslati tim stručnjaka za borbu protiv dezinformacija i stranog mešanja, u nastojanju da pojača njenu demokratsku otpornost i sposobnost upravljanja krizama u politički osetljivom periodu.

U Jerevanu se danas i sutra održava prvi samit EU-Jermenija na kojem će obe strane "preduzeti konkretne korake za produbljivanje saradnje u oblasti bezbednosti i odbrane, uključujući i uspostavljanje nove Partnerske misije EU u Jermeniji", navodi se u saopštenju Evropske komisije. Na samitu će učestvovati premijer Jermenije Nikol Pašinjan, predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, predsednik Evropskog saveta Antonio Košta i visoka predstavnica EU za