Iran preti napadom na američke snage koje pokušaju da uđu u Ormuski moreuz

Iranska vojska saopštila je da će napasti sve američke snage koje pokušaju da uđu u Ormuski moreuz, nakon što je predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp najavio početak operacije za oslobađanje brodova blokiranih u Persijskom zalivu.

Načelnik iranske centralne komande, general-major Ali Abdolahi, izjavio je za državnu televiziju IRIB da je tesnac pod potpunom kontrolom iranskih oružanih snaga i da se svaki prolaz mora koordinirati sa Teheranom. On je naglasio da će Iran napasti "bilo koju stranu oružanu silu", a posebno "agresivnu američku vojsku", ukoliko pokuša da uđe u ovaj strateški plovni put. Ova pretnja dolazi neposredno nakon objave Donalda Trampa na mreži Trut soušl da će SAD od