Održan drugi sastanak Radne grupe za usklađivanje "Mrdićevih zakona" sa preporukama Venecijanske komisije

Radna grupa za pripremu izmena zakona iz oblasti pravosuđa u cilju usklađivanja sa preporukama eksperata Venecijanske komisije održala je danas drugi sastanak, navodi se u saopštenju koje prenosi RTS.

Ni posle ovog sastanka nisu saopšteni detalji koji su razmatrani, a sledeći sastanak Radne grupe održaće se sutra u prostorijama Ministarstva pravde. Takođe, Ministarstvo pravde će u sredu i četvrtak, 6. maja i 7. maja, u Domu Narodne skupštine, organizovati javno slušanje zakona iz oblasti organizacije pravosuđa, u vezi sa mišljenjem eksperata Venecijanske komisije. U pitanju su Zakon o javnom tužilaštvu, Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu