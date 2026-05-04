SAD tvrde da su dva trgovačka broda pod američkom zastavom prošla kroz Ormuski moreuz

Centralna komanda američke vojske saopštila je da su dva trgovačka broda pod američkom zastavom "uspešno prošla kroz Ormuski moreuz".

Danas je navedeno da razarači američke mornarice sa navođenim raketama u Persijskom zalivu pomažu u obnavljanju komercijalnog saobraćaja brodova. U saopštenju na Iksu navedeno je da su razarači prošli kroz Ormuski moreuz "u okviru Projekta Sloboda" i da trgovački brodovi "sigurno nastavljaju svoje putovanje". Nije navedeno kada su mornarički brodovi stigli niti kada su trgovački brodovi krenuli. Američka vojska je ranije danas negirala tvrdnje da je Iran pogodio