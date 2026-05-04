Studenti u blokadi: Ne smemo zaboraviti žrtve u Duboni i Malom Orašju

Studenti u blokadi Univerziteta u Beogradu oglasili su se povodom treće godišnjice masovnog ubistva u Duboni i Malom Orašju i saopštili da "takva tragedija ne sme da se ponovi nikada nigde", kao i da "neće dozvoliti da se zaborave žrtve tog napada".

Studenti su na društvenoj mreži Instagram saopštili da je tri godine kasnije, jedino prikladno da se "odmaknemo od te buke i pokažemo poštovanje prema žrtvama i preživelima od tog napada". "Naša je ljudska obaveza da pamtimo. Zlo koje se obrušilo, ostavljajući za sobom ugašene živote i ljude koji će se do kraja svog veka nositi sa fizičkim posledicama tog napada, stravično je. Izražavamo najdublje saosećanje sa porodicama stradalih, a naše misli su snažno usmerene